Colo-Colo confirma la fecha del histórico regreso de Mirko Jozic a Chile tras más de 20 años

El legendario técnico croata llegará el 8 de septiembre al país para reencontrarse con el club y los campeones de la Copa Libertadores de 1991.
Después de más de 20 años, Mirko Jozic volverá a Chile para reencontrarse con Colo-Colo, cuadro con el que obtuvo en 1991 el histórico título de la Copa Libertadores.
Este jueves, el Club Social y Deportivo Colo-Colo confirmó, a través de sus redes sociales, la fecha del esperado regreso del legendario técnico croata.
"El 8 de septiembre, nuestro querido Mirko Jozic llegará a Chile para reencontrarse con el pueblo colocolino después de más de 20 años, y son nuestras socias y socios quienes lo harán posible", publicó la entidad.
"Mantente atenta y atento a nuestras redes sociales, porque pronto entregaremos más detalles sobre las actividades y homenajes que prepararemos para recibirlo", añadió.
La visita del balcánico se extenderá hasta el 20 de ese mes y se espera que se reúna con los exjugadores del histórico plantel de 1991 y participe en diversas actividades del club.
PURANOTICIA