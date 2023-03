Colo-Colo condena los "hechos de violencia" de Jordhy Thompson y anuncia que estará alejado del primer equipo

Colo-Colo rompió el silencio por el caso del joven jugador Jordhy Thompson, quien fue acusado de violencia de género después que se revelaran unos videos donde se ve al futbolista de 18 años agrediendo a su supuesta pareja en una discoteque.

El "cacique" no se había expresado respecto al tema, pero durante la tarde de este miércoles el club emitió un comunicado donde anunció que alejará al deportista del primer equipo.

"Colo-Colo lamenta y condena los hechos de violencia de nuestro jugador Jordhy Thompson. El jugador, que actualmente reside en la Casa Alba, se encuentra con una asesoría especial y frente a los graves hechos se ha determinado una intervención de profesionales especializados para que este tipo de situaciones no se repitan", sostuvo el elenco de Macul en la misiva.

Además, añadió que el jugador "se mantendrá alejado de las actividades del primer equipo por el tiempo que los especialistas determinen adecuado".

Consignar que la Comisión de Género del club Social condenó el hecho: "Repudiamos el caso de violencia en el que se ve envuelto a Jordhy Thompson, jugador del primer equipo masculino. Pedimos que se detenga la viralización del video a menos que la mujer que aparece en él decida compartirlo, ya que, su imagen se ve expuesta y menoscabada".

"Pedimos además que Thompson sea apartado del plantel, estas conductas son impresentables, pues no van de la mano de la legislación chilena e internacional en torno a la erradicación de la violencia de género, no representa los valores de Arellano y no es el camino que queremos seguir como el equipo de todas y todos", añadió.

