Colo-Colo celebró su estrella 35 ante una multitud en el estadio Monumental

Una verdadera fiesta se vivió en el estadio Monumental, el cual se vistió de blanco para celebrar la conquista de Colo-Colo en la Liga de Primera, título que significó la 35ª estrella del cuadro popular.

Las puertas del reducto de Macul se abrieron a las 18:00 horas y rápidamente comenzaron a llenarse las tribunas que esperaban a cerca de cuarenta mil fanáticos del conjunto albo.

La jornada estuvo marcada por varios números musicales, destacando la presentación del cantante de cumbia Leo Rey, quien hizo vibrar al público y se ganó una ovación luego de lanzar una frase en contra de Universidad de Chile: "chúp…. Chunchístico".

A eso de las 20:30 horas empezaron a salir los integrantes del plantel liderados por el cuerpo técnico encabezado por Fernando Ortiz, quien recibió un ensordecedor aplauso de parte de los asistentes.

Luego fueron apareciendo los jugadores, partiendo por los arqueros con el caboverdiano Vozinha centrando toda la atención, siguiendo por los defensas, volantes, delanteros y terminando con el capitán y referente Arturo Vidal.

Y poco antes de las 21:00 todos los futbolistas dieron la tradicional vuelta olímpica cargando el "Huemul de Plata" que acredita a Colo-Colo como flamante monarca del Campeonato Nacional.

Cabe señalar que no todo fue alegría esta jornada ya que momentos antes del inicio de la fiesta, un millar de hinchas que no tenían entradas protagonizaron incidentes en las inmediaciones del recinto y trataron de derribar las rejas para ingresar al estadio.

PURANOTICIA