Colo-Colo asegura la continuidad de Joaquín Sosa y proyecta su compra definitiva

Colo-Colo continúa trabajando de cara al segundo semestre de la temporada 2026. Además de buscar refuerzos para potenciar el plantel, la dirigencia también avanza en la renovación de jugadores considerados importantes.

En ese contexto, el defensa uruguayo Joaquín Sosa continuará vistiendo la camiseta del Cacique, luego de que Blanco y Negro concretara la extensión de su préstamo, cuyo vínculo original finalizaba a mediados de junio.

La continuidad del zaguero fue confirmada por el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, en la previa del triunfo por 3-0 sobre Unión Española en el estadio Santa Laura, por la Copa Chile.

"Nosotros tenemos dos ventanas, una para hacer una extensión de su préstamo, lo cual ya lo hicimos al Bologna, porque teníamos fecha hasta el 15 de junio. Y eso se extendió hasta el 15 de junio del año 2027", reconoció el timonel de la concesionaria que administra al club albo.

Mosa también adelantó cuál será el siguiente paso respecto al futuro del defensor uruguayo.

"Cuando llegue el año 2027 nosotros vamos a hacer uso de la opción de compra. Así que está todo en orden, todo conforme y Joaquín tiene que estar tranquilo", añadió el empresario puertomontino.

De esta manera, Joaquín Sosa permanecerá en Colo-Colo al menos hasta mediados de 2027, con la intención de que posteriormente el club ejecute la opción de compra para asegurar su permanencia de forma definitiva.

PURANOTICIA