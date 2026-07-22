Colo-Colo apunta a Luis Ingolotti tras frustrarse el fichaje de Santiago Mele

La llegada de Santiago Mele a Colo-Colo, que parecía encaminada como el primer refuerzo del club en este mercado de invierno, sufrió un inesperado vuelco y su fichaje se habría frustrado.

De acuerdo con los antecedentes, el portero uruguayo habría realizado nuevas exigencias que no fueron bien recibidas por la dirigencia de Blanco y Negro, la que finalmente decidió no aprobar su incorporación. A ello se suma la irrupción de Independiente de Avellaneda, que en las últimas horas también entró en la disputa por el arquero.

Ante este escenario, Colo-Colo ya tendría un nuevo candidato para reforzar su portería. Según informó radio ADN, el principal apuntado ahora sería Luis Ingolotti, arquero argentino de 26 años que actualmente pertenece a Atlético Tucumán, de la Primera División de ese país.

El guardameta debutó profesionalmente en Aldosivi y posteriormente defendió las camisetas de Gimnasia y Esgrima de La Plata y Central Córdoba, club con el que se consagró campeón de la Copa Argentina 2024 y fue elegido como el mejor jugador del torneo.

Pese al interés por Ingolotti, Colo-Colo mantendría en carpeta a Vozinha, arquero que destacó con la selección de Cabo Verde y se hizo viral durante el Mundial 2026. No obstante, hasta el momento no existiría una oferta formal por el guardameta.

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