Cobresal golea a Unión La Calera en duelo clave por el descenso

Cada partido de la Liga de Primera vale mucho, pero el que animarían Cobresal (14 puntos) y Unión La Calera (13) en el Salvador tenía una importancia suprema.

Y es que era el duelo entre los dos equipos que se alojan hoy en a zona de descenso directo así que ganar era una exigencia para uno y otro.

Los dueños de casa ganaron la partida al imponerse con justicia por 3-0, sumando así un triunfo tras 11 fechas sin ganar y llegando a los 17 puntos, los mismos que tiene Deportes Concepción y que mañana recibe a la UC.

Ya en los primeros 45 minutos, en realidad, pareció que el dueño de casa se quedaba con el partido.

Por dos situaciones específicas. Primero, porque logró abrir la cuenta relativamente temprano (12’) con un testazo de una de sus nuevas incorporaciones -el panameño Janpol Morales- tras una desinteligencia defensiva de los caleranos.

Y segundo, por la expulsión sufrida por Rodrigo Pérez luego de una fuerte entrada sobre César Yanis.

Ello le permitió a la escuadra de Gustavo Huerta controlar el partido aun contando con el hecho de que Unión La Calera igual se hizo de un par de ocasiones cerca del arco defendido por el también debutante Matías Olguín.

En los siguientes 45 minutos las diferencias se ampliaron en favor de Cobresal.

Si bien Unión La Calera pudo empatar el inicio, muy pronto el dueño de casa (48’) logró ampliar su ventaja con una lúcida jugada de Julián Brea.

Los cementeros intentaron dar vuelta el devenir del encuentro, pero nunca lograron desestabilizar la defensa de los mineros.

Al final, Cobresal logró estructurar la goleada con una anotación de César Yanis (68’) con un remate al primer palo que tuvo ayuda del portero Nicolás Avellaneda.

Un alivio para lo mineros. Y una condena para los caleranos que se quedaron solos y a distancia en el último lugar de la tabla.

Cobresal (4)

Matías Olguín; Víctor Campos (Guillermo Pacheco, 56’), José Tiznado, Christian Moreno, Antonio Castillo; Juan Fuentes, Felipe Villagrán (Benjamín Valenzuela, 56’); César Yanis; Julián Brea (Franco Frías, 67’), Steffan Pino (Martín Espinoza, 67’) y Janpol Morales (Bryan Carvallo, 76’). DT: Gustavo Huerta.

Unión La Calera (0)

Nicolás Avellaneda; Christopher Díaz, Rodrigo Pérez, Juan Salomoni, Daniel Gutiérrez; Bayron Oyarzo (Joaquín Soto, 55’), Yonathan Andía (Martín Hiriart, 55’), Camilo Moya (Yerko Leiva, 73’), Cristián Gutiérrez; Carlo Villanueva (Matías Campos, 55’); Francisco Pozzo (Joan Cruz, 73’). DT: Martín Cicotello.

Liga de Primera (Fecha 17).

Estadio: El Cobre.

Goles: Janpol Morales (CS, 12’), Julián Brea (CS, 48’), César Yanis (CS, 68’) y Franco Frías (CS, 92’).

Expulsado: Rodrigo Pérez (ULC, 22’).

Público: 292 personas.

Árbitro: Juan Sepúlveda.

PURANOTICIA