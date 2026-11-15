Cobreloa y San Luis definen el título en la última fecha de la Liga de Ascenso

Tal como ha acontecido en los últimos años, la Liga de Ascenso del fútbol chileno vivirá una jornada de alta tensión en la última fecha del campeonato regular.

Y es que este domingo, salvo que haya empates en puntuaciones entre dos equipos o más, se conocerá al campeón -que subirá a la Liga de Primera, a los integrantes de la liguilla -que definirá al segundo ascendido- y al equipo que descenderá a la Segunda División profesional.

Todos los partidos que definen situaciones competitivas se jugarán a las 18 horas.

La primera definición, la del título, tiene dos protagonistas: Cobreloa y San Luis, ambos con 54 unidades.

Los loínos recibirán en Calama a Puerto Montt, mientras que los quillotanos se desplazarán al norte para jugar con San Marcos de Arica (43) que, tras ser primeramente desafiliado, dejó de estar en tal categoría por decisión de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina.

Si Cobreloa y San Luis terminan esta fecha igualados en puntaje, deberán un partido de definición.

En cuanto a la lucha por no descender, hay tres equipos que están involucrados en esta pelea: Rangers (21), Unión San Felipe (23) y Santa Cruz (24).

Santa Cruz y Rangers juegan entre ellos mientras que los aconcagüinos harán de locales ante Unión Española (39), equipo que aún tiene esperanzas de entrar a la liguilla.

El otro partido a jugarse a las 18 horas -y donde hay equipos que se juegan su chance de ir a la liguilla es Magallanes (46)-Deportes Antofagasta (48).

Los otros encuentros de la Liga de Ascenso a jugarse hoy son Santiago Wanderers (54)-Deportes Copiapó (41) a las 12 horas, y Recoleta (42)-Iquique (38) a las 20.30.

PURANOTICIA