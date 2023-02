Club español inició conversaciones con Flamengo para fichar a Arturo Vidal

El esperado regreso de Arturo Vidal a Colo-Colo podría ser nuevamente pospuesto, debido al interés de un club europeo para contar con los servicios del "King": el Celta de Vigo, de La Liga de España.

Es sabido que el seleccionado chileno no vive sus mejores momentos en el Flamengo, pues no ha tenido la regularidad esperada, algo que no le ha permitido aportar con toda su experiencia al equipo campeón de América.

Debido a lo anterior, no sería descabellado que Vidal abandone el club carioca a mitad de año, en busca de nuevos horizontes. Y si algún colocolino se comenzaba a ilusionar con el retorno del volante, cabe la posibilidad de que aquello se dilate.

El sitio web Torcedores reveló que "el Celta de Vigo abrió conversaciones para hacerse con el jugador del Flamengo. El mediocampista chileno de 35 años tiene contrato vigente con el club hasta diciembre de 2023".

"El director deportivo del Celta de Vigo, Antonio Chaves, estuvo en Marruecos para hablar con el vicepresidente de fútbol Marcos Braz y el director ejecutivo Bruno Spindel, con el fin de alinear una propuesta para contratar al chileno", informaron.

En ese sentido, aclararon que "los valores de un eventual traspaso de Arturo Vidal aún no se han alineado, ya que Flamengo y Celta de Vigo tuvieron conversaciones preliminares. La expectativa de que el tema gane nuevos capítulos en los próximos días".

Finalmente, mencionaron que el eventual fichaje del chileno "es una petición de Carlos Carvalhal, técnico del Celta de Vigo. El técnico portugués quiere contratar a un jugador completo para dar más experiencia al equipo".

