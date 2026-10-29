Clausura de la sede de la ANFP por deuda de $172 millones genera repercusión en la prensa latinoamericana

La ANFP protagonizó un nuevo episodio que genera cuestionamientos. La sede del ente rector del fútbol chileno, ubicada en Quilín, fue clausurada el miércoles por la Municipalidad de Peñalolén, debido a una deuda de 172 millones de pesos asociada a diversas irregularidades, entre ellas, llevar 16 años funcionando en la comuna sin contar con una patente municipal.

La situación trascendió las fronteras y generó repercusiones en distintos medios de comunicación latinoamericanos, que se hicieron eco de la clausura de las dependencias del organismo presidido por Pablo Milad.

Por ejemplo, el diario mexicano Excélsior tituló: "Clausuran la sede del máximo organismo del fútbol chileno por una deuda de 172 millones".

En tanto, el medio paraguayo ABC Color publicó: "Autoridades municipales de Chile clausuran sede nacional de la ANFP por deudas de 16 años".

Por su parte, el medio colombiano NTN24 destacó que el personal debió abandonar el edificio ubicado en Quilín, mientras que Teleamazonas, de Ecuador, puso el foco en la falta de documentación y los cuestionamientos planteados por la Municipalidad de Peñalolén.

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