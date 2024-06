Claudio Bravo tras la ajustada caída ante Argentina: "Perder así nunca te deja un buen sabor"

La Selección chilena pagó caro una desconcentración en los minutos finales ante Argentina, obteniendo una dolorosa caída por 1-0 por la segunda fecha del grupo A de Copa América, resultado que dejó a la Roja sin margen de error para afrontar la última jornada.

El jugador más destacador del combinado criollo fue su portero y capitán Claudio Bravo, quien gracias a sus intervenciones mantuvo con vida por largos pasajes a su escuadra, lo cual fue ratificado con la distinción de mejor del partido por parte de los auspiciadores.

Concluido el cotejo en el estadio MetLife, el guardameta analizó lo ocurrido, puntualizando que el pleito "no estaba controlado, nos hacen el gol en una jugada a balón parado. Jugamos ante un gran rival, estos son los partidos que nos ayudan para el futuro, tenemos que seguir mejorando".

De todas maneras, admitió que "perder así nunca te deja un buen sabor, nos hacen el gol en un balón parado, pero el fútbol se define así en las áreas, un error así te cuesta".

Respecto al trámite de las acciones y tomando como parámetro en anterior compromiso, el arquero de 41 años sostuvo que "sin restarle mérito a Perú, Argentina es mucho más intenso que ellos y físicamente es muy completo. Creo que los igualamos en el trámite, solo se definió con un balón detenido".

Consultado por las presuntas faltas no cobradas en contra de Víctor Dávila y Gabriel Suazo, el oriundo de Viluco evitó entrar en polémica y señaló que "no somos los encargados de analizar la acción del VAR, yo me quedo más con las cosas que hicimos, hicimos muchas cosas bien y en esta Copa estamos sacando mucho aprendizaje".

Por último, pensando en el crucial encuentro del sábado, Bravo subrayó que "hoy día no nos alcanzó para haber ganado el encuentro. Pero esto es así y creo que ahora nos queda el otro partido, donde sí o sí nos toca ganar".

PURANOTICIA