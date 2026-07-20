Claudio Bravo lanza dardos a Argentina tras la consagración de España en el Mundial 2026: "Ganó el fútbol"

España se consagró campeona del Mundial 2026 luego de imponerse por 1-0 a Argentina en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, gracias a un gol convertido durante el alargue de la final disputada este domingo.

Tras la victoria del conjunto hispano, diversas figuras chilenas reaccionaron en redes sociales. Uno de ellos fue el histórico exarquero y excapitán de la Selección Chilena, Claudio Bravo, quien publicó dos mensajes en su cuenta de X con claras alusiones a la Albiceleste de Lionel Messi.

El primero de ellos fue durante el tiempo extra, luego de que el árbitro invalidara un gol convertido por Nico Williams. En ese momento, el bicampeón de América escribió: "gol legítimo".

Una vez finalizado el encuentro y confirmada la coronación de España, Bravo volvió a utilizar la red social para publicar un segundo mensaje: "Ganó el fútbol".

Las publicaciones del otrora capitán de la Roja rápidamente generaron repercusión y se llenaron de respuestas por parte de hinchas nacionales, quienes comentaron e interpretaron sus mensajes tras el desenlace de la final.

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