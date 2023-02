Christiane Endler quedó entre las finalistas para el premio The Best de la FIFA como mejor arquera del mundo

La portera nacional Christiane Endler sumó un nuevo capítulo a su histórica trayectoria, tras ser nominada como finalista al premio The Best para la mejor guardameta de la temporada 2022.

"Tiane", quien el año pasado se tituló campeona de la UEFA Champions League junto al Olympique de Lyon, competirá frente a la británica Mary Earps y la alemana Ann-Katrin Berger.

Cabe recordar que esta es la cuarta vez consecutiva en que la chilena ingresa a la definición del galardón, el cual quedó en su poder el año pasado luego de dos campañas en el segundo lugar.

La elección de la arquera más destacada de 2022 se llevará a cabo el próximo 27 de febrero en París. La decisión la tomará un jurado compuesto por entrenadoras, capitanas de selecciones femeninas y prensa especializada.

Por lo pronto, Endler se sumará a los trabajos de la Roja, que este fin de semana viajará a Nueva Zelanda para preparar el choque del martes 21 por el repechaje al Mundial de la categoría.

Here are your finalists for #TheBest FIFA Women’s Goalkeeper Award! 🤩

🇩🇪 @Berger_Ann

🇨🇱 @TIANEendler

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Mary Earps