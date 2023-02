Christiane Endler fue incluida en el once ideal de FIFPro en la ceremonia The Best

Aunque no se pudo coronar como la mejor portera del mundo por segundo año consecutivo, la chilena Christiane Endler no fue con las manos de la ceremonia de los premios The Best.

Lo anterior porque por tercera oportunidad al hilo, "Tiane" formó parte del once ideal elegido por el Sindicato de Futbolistas Profesionales (FIFPro), que a diferencia del otro galardón solo es dirimido por las colegas de Endler.

El equipo de ensueño lo completan Lucy Bronze, María León, Wendie Renard y Leah Williamson en defensa; Lena Oberdorf, Alexia Putellas y Keira Walsh en mediocampo; teniendo como delanteras a Sam Kerr, Beth Mead y Alex Morgan.

Ahora la guardameta nacional volverá a los entrenamientos del Olympique de Lyon, que este sábado visitará al Stade de Reims por los cuartos de final de la Copa de Francia.

