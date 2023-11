Chileno Renato Bolelli gana bronce en pelota vasca en Santiago 2023

El chileno Renato Bolelli le dio la medalla de bronce al Team Chile, tras vencer por 2-0 al cubano Alejandro González en la definición de la pelota vasca categoría frontón 30 metros.



El mérito del especialista local fue que se cobró revancha del mismo rival, que lo había vencido en las rondas iniciales de este viernes. Este sábado se impuso 15 a 11 en el primer set y 15 a 3 en el segundo.



"Estoy contento, porque no me quería ir con las manos vacías. Público extraordinario que me apoyó, se levantaron temprano. Espero que me sigan apoyando como siempre. Esta medalla es para ellos y para mi familia, que siempre estuvo apoyándome", dijo emocionado el deportista, que le dio la presea número 20 de bronce al país organizador de Santiago 2023.



La también chilena Rosario Valderrama definirá el bronce ante la cubana Laura Álvarez Prado a partir de las 10 horas.

PURANOTICIA