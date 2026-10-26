Chile sub-15 disputará la Serie C del Mundial tras finalizar tercero en la zona de grupos

La Selección chilena sub-15 cerró de manera amarga su participación en la fase de grupos de la Copa del Mundo y Festival de la categoría que se disputa en Bakú, capital de Azerbaiyán.

El combinado criollo venía de sendas victorias sobre Kuwait y Barbados que lo dejaron bien posicionado en la Zona E, a solo tres puntos del líder España y con posibilidades de avanzar a la ronda de los punteros.

Sin embargo, la Rojita cayó por 2-3 ante Congo, su principal rival por el subliderato, y luego resignó un empate a uno ante Tayikistán, cerrando en tercera ubicación con siete unidades.

De esta manera, el elenco nacional se clasificó a la siguiente instancia para competir en la Serie C del torneo ante otros equipos que acabaron en tercer lugar.

(Imagen: @laroja)

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