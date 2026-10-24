Chile sub 15 debuta con derrota ante España en el inédito Mundial

La Selección chilena sub 15 arrancó con el pie izquierdo su participación en la inédita Copa del Mundo y Festival que se desarrolla en Azerbaiyán, luego de caer por 2-4 ante su similar de España.

La escuadra criolla abrió la cuenta por medio de Aron Cornejo. El elenco europeo reaccionó y empató gracias a Ricardo Pérez, pero Santiago Briceño se hizo presente para devolver la ventaja en favor de la Roja.

Sin embargo, en el complemento el conjunto ibérico sacó a relucir todo su poderío ofensivo y con anotaciones de Alberto Ruiz, Iván Castellanos y Bruno Fernández dio vuelta el partido.

De esta manera, el Equipo de Todos quedó en el fondo del Grupo E y tratará de recuperarse este domingo en una jornada maratónica donde enfrentará a Kuwait (06:30 horas de Chile) y Barbados (13:45 horas).

Es importante mencionar que este certamen implementó un sistema de ocho jugadores por lado con tiempos de veinte minutos de duración cada uno. Además, las canchas tienen una dimensión de 68 metros de largo por 47 de ancho.

PURANOTICIA