Chile perdió por la cuenta mínima ante Colombia en el penúltimo amistoso del año

La Selección chilena se quedó sin ideas tras un desafortunado autogol y se quedó sin respuestas ante Colombia en Cali, perdiendo por la cuenta mínima en el primero de sus dos amistosos ante la "Tricolor".

La Roja afrontaba el duelo de la noche de este viernes aún con el buen sabor de boca que dejó el triunfo sobre México de octubre pasado. De hecho, salvo por la presencia de Guillermo Maripán en lugar del lesionado Paulo Díaz, salió con la misma oncena que venció a los aztecas.

Tras resistir un embate inicial del dueño de casa, el cuadro criollo empezó a encontrar espacios en la zaga contraria y tuvo sus mejores aproximaciones en los pies de Maximiliano Gutiérrez, primero con un disparo que desvió un defensa (4') y luego con un tiro libre que dio en el larguero (12').

Aunque los locales eran superiores, el elenco nacional estaba contrarrestando su juego ofensivo hasta que llegó el fatídico minuto 34. Daniel Muñoz desbordó por la banda derecha y envió un centro que, en su afán de despejar, Guillermo Maripán terminó impulsando hasta el fondo de la red.

El autogol de "Memo" sacó de abalance a la visita, mientras que los pupilos de Néstor Lorenzo estuvieron cerca de aumentar las cifras en el cierre del primer tiempo (45+3') y en el arranque del segundo lapso, causaron estragos en la zaga contraria por la velocidad de su hombres por las bandas.

A pesar de estar abajo en el marcador y sin mayor respuesta ofensiva, desde la banca chilena solo atinaron a modificar el esquema tras el ingreso de Nils Reichmuth, sin que diera grandes resultados. Ni siquiera la entrada de Ben Brereton Díaz, quien sorprendió con un taco que desvió el portero surtió los efectos deseados (68').

Recién en los instantes finales y después de que ambos equipos modificaran casi en su totalidad sus oncenas, el conjunto forastero se animó un poco más y estuvo cerca de capitalizar un yerro defensivo que bien pudo significar el empate (84').

Ahora, el "Equipo de Todos" preparará el viaje de regreso a Chile pensando en la revancha del martes a las 20:00 horas en el estadio Nacional.

FICHA DEL PARTIDO

Colombia

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Samuel Velásquez (Juan Arizala, 45'); Jefferson Lerma, Gustavo Puerta (Matías Orozco, 72'); Jhon Arias, Nelson Deossa (Óscar Perea, 45'), Camilo Durán; (Yaser Asprilla, 59') Luis Suárez. (DT: Néstor Lorenzo)

Chile

Lawrence Vigouroux; Jonathan Villagra, Guillermo Maripán, Diego Ulloa (Nils Reichmuth, 45'); Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría (César Pérez, 80'), Vicente Pizarro (Víctor Felipe Méndez, 80'), Gabriel Suazo; Darío Osorio (Agustín Arce, 80'), Gonzalo Tapia (Ben Brereton Díaz, 67'), Maximiliano Gutiérrez (Lucas Cepeda, 67'). (DT: Nicolás Córdova)

Árbitro: Augusto Aragón (Ecuador)

Estadio: Olímpico Pascual Guerrero, Cali

PURANOTICIA