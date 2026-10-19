Chile hizo su estreno en el Mundial sub-17 de Marruecos con un empate ante Australia

Opaco debut el de la Selección chilena femenina en el Mundial sub-17 de Marruecos. La Roja selló este lunes un empate a 1 frente a Australia, por el inicio del Grupo F de la cita planetaria.

Las nacionales abrieron la cuenta a los 33 minutos, cuando Josefa Munita sacó un centro desde la derecha y Kiara Concha conectó con un cabezazo en el segundo palo.

Sin embargo, en el complemento el elenco criollo bajó el ritmo y a los 62 minutos, las oceánicas lograron la igualdad por medio de Charlotte Bradshaw.

Con esta paridad, la tabla del Grupo F quedó con España como líder, con tres puntos, luego de vencer por 2-0 a México, mientras que Chile y Australia escoltan con una unidad.

En la próxima fecha, el próximo jueves 22 de octubre, la Roja femenina enfrentará a las aztecas en un partid clave para sus aspiraciones de avanzar en la cita planetaria.

Consignar que el Mundial sub-17 clasifica a las dos mejores selecciones y a cuatro mejores terceros de los seis grupos.

(Imagen: @LaRoja)

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