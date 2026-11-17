La Selección chilena cerró un año de pocas luces con un pálido empate sin goles ante Colombia en el estadio Monumental, sembrando muchísimas dudas en su rendimiento de cara a un 2027 donde iniciarán las Clasificatorias para la Copa del Mundo de 2030.

Con la misión de cobrar revancha después de la derrota del viernes pasado, el director técnico interino Nicolás Córdova golpeó el tablero y propuso una oncena inédita dejando afuera a hombres como Maximiliano Gutiérrez y Guillermo Maripán, autor del autogol de la caída en Cali.

Eso sí, el duelo no estuvo exento de complicaciones en la previa y no precisamente por el armado de los equipos, sino por un inesperado cambio de sede. Es que debido al mal estado del césped en el estadio Nacional, el compromiso se trasladó hasta el recinto propiedad de Colo-Colo.

A diferencia del cotejo anterior, donde la Roja se vio superada por el juego de su rival, en esta oportunidad asumió el protagonismo y en los pies de Nils Reichmuth (17' y 28') y Darío Osorio (18') estuvo cerca de abrir la cuenta en el reducto de Macul.

Poco después, las alarmas se encendieron en el cuadro nacional luego de que el árbitro pitara penal para la visita por una falta de Vicente Pizarro. Sin embargo, el portero Lawrence Vigouroux se lució y adivinó la intención de Luis Suárez (35'), manteniendo el cero en el marcador.

Desde ese momento, el combinado criollo extravió la brújula del partido y permitió que el elenco cafetalero creciera, dinámica que se perpetuó en el segundo lapso, donde los pupilos de Nestor Lorenzo mostraron mayor fondo físico, empezaron a presionar con todo y no dieron chances de reaccionar a los locales.

Desde la banca movieron las piezas para intentar de cambiar el desarrollo de las acciones y recién sobre el final, cuando el forastero ya se había desgastado, el dueño de casa recuperó el control del esférico y se acercó con peligro al arco contrario (79' y 80'). En los descuentos, la "Tricolor" rozó la apertura de la cuenta (90+1' y 90+2').

Así terminó el año para la Selección chilena, que cosechó tres victorias, cinco derrotas y la igualdad de esta noche, que pudo ser el último de Córdova, pensando en la reestructuración que vivirá la Federación de Fútbol tras su separación de la ANFP.

FICHA DEL PARTIDO

Chile

Lawrence Vigouroux; Felipe Loyola, Iván Román, Jonathan Villagra, Gabriel Suazo (Thomas Coulombe, 86'); César Pérez (Agustín Arce, 68'), Vicente Pizarro (Clemente Monte, 86'), Nils Reichmuth (Maximiliano Gutiérrez, 59'); Darío Osorio, Ben Brereton Díaz (Gonzalo Tapia, 59'), Lucas Cepeda (Rodrigo Echeverría, 68'). (DT: Nicolás Córdova)

Colombia

Aldaír Quintana (Devis Vásquez, 45'); Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez (Jhon Lucumí, 24'), Kevin Andrade, Juan Cabal (Samuel Velásquez, 71'); Gustavo Puerta, Jefferson Lerma (Jhon Solís, 45'), Matías Orozco; Camilo Mena (Camilo Durán, 71'), Luis Suárez (Daniel Mosquera, 71'), Daniel Arcila (Oscar Cortés, 71'). (DT: Nestor Lorenzo)

Árbitro: Leandro Rey (Argentina)

Estadio: Monumental, Macul

PURANOTICIA