Chile cae ante México y complica su futuro en el Mundial Femenino sub-17 de Marruecos

Complicada quedó la Selección chilena femenina en el Mundial Sub-17 que se disputa en Marruecos. Es que tras debutar con un amargo empate ante Australia, este jueves la Roja cayó por 3-1 frente a México en Rabat, por la segunda fecha del Grupo F.

La escuadra nacional comenzó en ventaja gracias al tempranero tanto de Catalina Muñoz, a los 12'. Sin embargo, las dirigidas por Vanessa Arauz no pudieron mantener el ritmo y sufrieron una dolorosa remontada.

Las aztecas igualaron el compromiso a los 35' por medio de Mía Urbano, mientras que en el complemento se adelantaron con diana de Citlalli Reyes, a los 65'. Ya sobre el final, a los 83', Nicole Jiménez sentenció la victoria.

Con esta derrota, Chile quedó en el tercer lugar del Grupo F con apenas un punto, superando a Australia solamente por mejor diferencia de gol. en tanto, México quedó segundo con tres unidades y España como líder, con seis positivos y la clasificación asegurada a la siguiente ronda.

Ahora, la Roja tendrá la obligación de ganar a las hispanas en el duelo de este domingo y esperar un resultado favorable entre México y Australia, considerando que avanzan a octavos de final los dos mejores de cada grupo y los cuatro mejores terceros.

(Imagen: (@LaRoja)

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