Chile cae ante España y se despide del Mundial femenino sub 17

La aventura de la Selección chilena femenina sub 17 en la Copa del Mundo llegó a su final este domingo, luego de perder por un claro 1-3 ante España en la última fecha de la fase de grupos.

El combinado criollo llegaba a la última jornada con la obligación de derrotar a las hispanas después de acumular apenas un punto en sus dos anteriores cotejos.

Sin embargo, el conjunto ibérico fue superior desde el arranque del compromiso y se fue al descanso en ventaja por 2-0 gracias a las anotaciones de María Aymerich (5') y Bruna Quintana (22').

La propia Quintana volvió a hacerse presente en el complemento para aumentar las cifras en favor del equipo europeo, mientras que en los descuentos apareció Florencia Gálvez para poner el gol del honor en favor de la Rojita (90+8').

De esta manera, Chile se despidió último de su zona con solo una unidad y corrió la misma suerte que en sus anteriores presentaciones en los mundiales de la categoría, cuando no pudo sortear la primera ronda en Trinidad y Tobago 2010 e India 2022.

PURANOTICIA