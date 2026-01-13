"Chaleco" López gana la novena etapa de los SSV y acorta distancia con los líderes en el Rally Dakar

Una gran sorpresa dio este martes Francisco López, quien se impuso en la categoría SSV tras la novena etapa del Rally Dakar y consiguió su primera victoria en la actual edición de la competencia.

"Chaleco" marcó un tiempo de 4 horas, 23 minutos y 43 segundos en los 410 kilómetros de especial entre Wadi ad-Dawasir y el campamento refugio, superando al sueco Johan Kristoffersson (+00'33'') y al estadounidense Hunter Miller (+03'50'').

Con este resultado, el curicano se instaló en el quinto lugar de la clasificación a 1h38'19'' del líder, el estadounidense Brock Heger. Al norteamericano lo siguen su coterráneo Kyle Chaney (+43'58'') y el portugués Joao Monteiro (+1h02'06'').

En los coches Challenger, en tanto, Ignacio Casale fue noveno (+30'58'') y superó por un escalón a su compatriota Lucas del Río (+36'39''), quien se aferró a la tercera ubicación de la general (+57'34''). "Nacho", en cambio, se posicionó séptimo (+2h03'29''), lejos del puntero, el español Pau Navarro.

Por último, Hernán Garcés cerró el día ocupando el 42° puesto en los vehículos Ultimate (+55'11''), mientras que en la tabla acumulada aparece 27° (+4h37'16'').

Este miércoles será el turno de la décima etapa, la cual contempla una especial de 420 kilómetros entre el campamento refugio y la localidad saudí de Bisha.

(Imagen: @franciscochalecolopez)

