César Pérez palpita los amistosos ante Colombia y afirma que "es un rival directo en Clasificatorias"

En la Selección chilena siguen palpitando los amistosos ante Colombia, los cuales se disputarán este viernes en Cali y el próximo martes en Santiago.

Ahora fue el volante César Pérez, quien milita en Defensa y Justicia de Argentina, quien anticipó los duelos ante el combinado cafetalero.

"Estos partidos son para medirnos cómo estamos, con una selección que fue mundialista y es un rival directo en Clasificatorias. Nos veo muy unidos para afrontar estos dos partidos", reconoció en conversación con los canales oficiales de la Roja.

Además, valoró la unión que existe en la Roja: "Es un grupo muy sano, de muy buena gente, con muy buenos jugadores. Ya se lleva un tiempo trabajando con 'Nico' (Córdova) y vamos aceitando cada vez más su idea. Siento que en la última gira, sacando un poco lo que pasó en el partido con Canadá, Estados Unidos y México, tuvimos un gran desempeño. Vamos a tratar de poder hacer lo mismo y mejor acá en estos dos partidos".

También, el mediocampista se refirió a su presente en el balompié trasandino: "Primero que todo contento por mi rendimiento en el club, creo que eso es lo que me ha traído hasta acá. Estar en la Selección es lo más importante para todo jugador, así que estar acá es una alegría inmensa y ya pensando en Colombia".

"Creo que en el fútbol argentino hay un dinamismo en la mitad de la cancha por sobre todas las cosas. Acá hay una linda competencia entre todos los volantes y, sin duda, al que le toque jugar lo va a hacer de la mejor manera. La liga argentina es de un roce más físico y eso es lo que se puede aportar dentro de lo que todos tenemos de cualidades. Personalmente estoy muy contento de poder volver a jugar por la selección. Queremos que sea una fiesta lo más agradable posible y que sea también con un resultado positivo para nosotros", sentenció.

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