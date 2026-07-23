Cecilia Pérez respalda a Michael Clark y descarta injerencias de Victoriano Cerda en Universidad de Chile

La Universidad de Chile continúa atenta al avance de la investigación por el caso Sartor, proceso que contempla la formalización de Michael Clark, ex presidente de Azul Azul, concesionaria que administra al club universitario.

En ese contexto, la actual presidenta de la sociedad anónima, Cecilia Pérez, volvió a entregar su respaldo al otrora timonel de la institución y aseguró que mantiene su confianza en él.

"La formalización es un derecho del imputado de ser investigado a plazos ciertos. En lo humano, yo sigo confiando en Michael Clark", expresó en CNN Chile.

La dirigenta agregó que considera importante mantener el apoyo hacia las personas incluso en momentos complejos.

"En la vida uno no solamente puede estar en las buenas o cuando te conviene y cuando hay dificultades tú desconocer a las personas. Yo no soy así", añadió la ex ministra del Deporte.

Además, Cecilia Pérez se refirió a los cuestionamientos y rumores que apuntan a una eventual influencia de Victoriano Cerda, ex presidente de Huachipato, dentro de la administración de Universidad de Chile.

"No quiero institucionalmente seguir refiriéndome a este tema, pero sí me parece curioso, y lo voy a decir más bien desde mi formación profesional de abogado, que ya se han dicho tantas cosas. Desde mi rol, desde mi experiencia, que llevo casi cuatro años en el club, lo puedo asegurar: Jamás, jamás, ni Victoriano Cerda ni nadie, me ha dado instrucciones de cómo llevar adelante el club, ni cuando era vicepresidenta, ni ahora que soy presidenta", enfatizó.

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