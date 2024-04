Castellani no se desespera por la falta de gol en Colo-Colo: "Con esta idea y convencimiento va a llegar"

Una amargo martes vivió Colo-Colo tras empatar sin goles ante Alianza Lima por Copa Libertadores, pese a la infinidad de ocasiones de gol que se generó a lo largo del encuentro.

Así y todo, Gonzalo Castellani aseguró que en el "Cacique" reina la tranquilidad, argumentando que al margen de la falta de concreción, el equipo ha controlado los partidos.

"Nos planteamos siempre salir a ganar, tomar protagonismo. No estamos preocupados. Lo estaríamos si no generáramos ocasiones de gol. Obviamente para ganar hay que hacer goles, pero creamos mucho. En línea general, hicimos lo que trabajamos", precisó en conferencia de prensa el volante.

En la misma línea, el argentino de 36 años agregó que "nos falta la fineza final del gol. Estamos conscientes, nos hacemos cargo, pero creemos que con esta idea y convencimiento va a llegar".

Con respecto a sus sensaciones tras sus primeros duelos como futbolista albo, el centrocampista admitió que "lo que más me preocupaba era la parte física y en ese sentido me sentí muy bien; diferente de lo que me sentía contra Ñublense, a pocos días de haber llegado".

"Ahora me siento más completo, eso me lo han dado los entrenamientos y partidos, también me tocó entrar contra Universidad Católica. En la sumatoria de minutos se siente cómodo", complementó el trasandino, quien adelantó el choque de este domingo ante Unión La Calera, su ex elenco.

En ese sentido, Castellani remarcó que "obviamente es un rival especial para mí. Estuve tres años allá. He pasado momentos muy lindos, tengo amistades que surgieron ahí, la pasamos bien con mi familia. Ahora me toca llevar otra camiseta, obviamente quiero ganar. Nos vamos preparando".

