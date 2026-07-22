Carlos Palacios se vuelve a lesionar y no estará presente en el partido de Boca Juniors ante O'Higgins

Carlos Palacios regresó la semana pasada a las canchas en Boca Juniors en el triunfo por 2-0 ante Sarmiento de Junín por la Copa Argentina, donde puso fin a un semestre sin acción por una rebelde lesión a la rodilla.

El futbolista chileno esperaba seguir sumando minutos en el cuadro "xeneize" en el partido de este jueves ante O'Higgins en La Bombonera, por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana. Sin embargo, recibió un pésima noticia.

De acuerdo a la información que publicó el club argentino, la "Joya" se perderá el partido ante el cuadro celeste por una "sobrecarga del músculo pectíneo derecho".

Los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena tampoco contarán con Milton Giménez, Adam Bareiro, Tomás Belmonte y Leandro Lozano.

Cabe señalar que el partido entre Boca Juniors y O'Higgins está programado para las 20:30 horas de este jueves 23 de julio, en el estadio La Bombonera.

(Imagen: @carliitospalaciios00)

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