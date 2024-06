Carlos Palacios pone en duda su continuidad en Colo-Colo: "Que pase lo que tenga que pasar"

Desde hace unas semanas que se ha puesto en duda la continuidad de Carlos Palacios en Colo-Colo- de cara a la segunda parte de la temporada 2024.

Tras la goleada del "Cacique" por 6-0 ante Colegio Quillón, por los octavos de final de la fase regional de Copa Chile, el volante volvió a sembrar incertidumbre.

"No depende de mí la verdad. Siempre he dicho que sea lo mejor para todos y vamos a ver qué se da, pero por ahora estoy acá y estoy enfocado acá", expresó "La Joya" en zona mixta del estadio Monumental.

Consultado sobre la chance de partir a Boca Juniors, club que ya intentó ficharlo a comienzos de temporada, sostuvo: "Que pase lo que tenga que pasar y que se dé lo que se tenga que dar".

Por último, Palacios reconoció que aún no hay nada concreto sobre su renovación en el Cacique: "No he conversado para extender el vínculo. Durante la semana hablaré con Aníbal Mosa para ver qué es lo mejor para todos".

