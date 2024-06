Carlos Palacios descarta conflictos al interior del plantel de Colo-Colo: "Tenemos muy buena relación"

La tranquilidad volvió al estadio Monumental luego del empate que cosechó Colo-Colo en su visita a Cerro Porteño, resultado que le permitió al Cacique clasificar a octavos de final de Copa Libertadores.

Uno de los héroes de la jornada fue Carlos Palacios, quien en conversación con DSports se refirió a las sensaciones que quedaron en el cuadro albo luego de lograr el anhelado objetivo.

"Sabíamos que llevábamos un peso grande porque hace mucho tiempo que Colo-Colo no avanzaba en la fase y nos sentimos muy contentos como grupo", aseveró el formado en Unión Española.

Por otra parte, el atacante fue consultado por los supuestos conflictos que tendría al interior del plantel, apuntando que "he leído mucho en redes sociales varias veces que yo juego enojado y que ando enojado, de que yo me peleo con mis compañeros, pero la verdad eso no es así".

En la misma línea, la "Joya" aclaró que "mi personalidad es así, soy una persona seria y no soy tanto de andar riéndome. Nunca hemos tenido problemas en el equipo, nunca hemos discutido por quien quiere la pelota, lo mismo pasa en los tiros libres y en los penales".

Asimismo, el oriundo de Renca enfatizó que "en el plantel tenemos muy buena relación y creo que habla muy bien del equipo, ya que cada cual respeta la personalidad del otro".

Además, Palacios abordó su deseo de estar con la Selección chilena en Copa América, puntualizando que "la decisión final la tienen ellos (cuerpo técnico), uno trata de dar lo mejor en su equipo para poder llegar ahí y bueno, vamos a esperar al último a ver qué sucede. Uno siempre quiere estar, quiere jugar, disputar ese tipo de torneos. Como lo dije recién, esperaré hasta el último para ver qué pasa al final".

