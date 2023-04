Caputto y caída de Chile ante Argentina en hexagonal del Sudamericano sub-17: "No estuvimos a la altura"

Una inapelable derrota por 2-0 cosechó este martes la selección chilena sub-17 ante Argentina, en lo que fue su estreno en el hexagonal final del Sudamericano de la categoría que se disputa en Ecuador.

Pese a algunas llegadas esporádicas a lo largo de los 90 minutos, el combinado criollo estuvo lejos de su mejor nivel, siendo superados con justicia por una sólida escuadra "albiceleste".

Tras el compromiso, el técnico de la Rojita, Hernán Caputto, realizó una fuerte autocrítica, asegurando que "no estuvimos a la altura del partido, el nivel individual no estuvo a lo que nos acostumbramos en los últimos partidos, Argentina nos ganó bien sin ninguna duda".

Asimismo, el ex entrenador de Universidad de Chile advirtió que "debemos mejorar mucho en el juego y por supuesto mejorar en algunos momentos decisivos donde tenemos el balón en el campo rival".

Respecto al próximo desafío ante el conjunto local, el DT remarcó que "el partido con Ecuador es fundamental. Hay que esperar los resultados de los demás partidos y rápidamente dar vuelta la página".

"Son torneos cortos. No es que no merecen un análisis, sino que hay que cambiar el chip y pensar en el próximo rival. Seguramente analizaremos internamente qué errores cometimos para no volver a cometerlos", sentenció Caputto.

