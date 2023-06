Canchero del Santa Laura renunció a horas del Clásico Universitario: "Juega, pero la cancha la vas a hacer mie..."

Un inesperado hecho ocurrió este martes, en vísperas de la reanudación del clásico entre Universidad de Chile y Universidad Católica, encuentro agendado para las 18:00 horas de este miércoles en el estadio Santa Laura.

Y es que Patricio Bustamante, canchero del recinto ubicado en la comuna de Independencia, decidió renunciar a su cargo, no sin antes dar sus motivos y explicar los riesgos que representa este duelo para los futbolistas.

"No siguen los consejos de uno y cuando uno dice que la cancha no está en condiciones, es porque no está en condiciones. No se a quién se le ocurre en la cabeza decir que la cancha está en condiciones, si hoy ni siquiera pudieron ingresar para cortar el pasto", señaló el hombre en diálogo con el portal Bolavip.

Asimismo, remarcó que "si quieres jugar, juega, pero la vas a hacer mierda y el campeonato comienza la próxima semana. No se debiera jugar porque la cancha está blanda y porque se corren riesgos que los jugadores se lesionen gravemente".

Cabe recordar que el terreno de juego se ha visto severamente afectado por el último sistema frontal que afectó a la zona central del país, y que obligó a suspender dos cotejos por Copa Chile que iba a albergar "La Catedral".

(Imagen: ANFP)

