Cancha del estadio Sausalito fue recuperada al 100% tras show de Chayanne y estará lista para duelo entre Everton y Deportes Limache

Tal como se programó en su oportunidad, recuperada en un 100% se encuentra la cancha del estadio Sausalito de Viña del Mar, lo que le permite estar en óptimas condiciones para el partido de la Liga de Primera entre Everton y Deportes Limache, programado para el mediodía de este sábado 7 de marzo.

El gramado del recinto deportivo quedó deteriorado tras el concierto de Chayanne el 11 de febrero pasado, situación que estaba dentro de lo esperado por los organizadores y, por lo tanto, se acordó una planificación para que estuviera lista para la fecha señalada.

Tal como lo establecía el contrato de arriendo, la productora asumió el costo total de los trabajos de reparación de la cancha, desarrollándose un trabajo coordinado entre los equipos municipales y la empresa externa especializada contratada para la recuperación del césped.

Estas acciones consistieron en verticorte, aireación, resiembra, topeo y fertilización integral de manera completa y profesional.

Las labores se ejecutaron conforme a los tiempos establecidos, permitiendo cumplir con el calendario deportivo, de manera que el equipo Oro y Cielo volverá hacer de local en su estadio, esta vez con la asistencia de público.

PURANOTICIA