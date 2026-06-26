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Cabo Verde sorprende y clasifica a dieciseisavos del Mundial tras empatar con Arabia Saudita

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En su primera participación en un certamen de este tipo, "Los Tiburones Azules" completaron la fase de grupos sin perder, sumando tres empates en una zona donde había dos campeones del mundo, España y Uruguay.

Cabo Verde sorprende y clasifica a dieciseisavos del Mundial tras empatar con Arabia Saudita
Viernes 26 de junio de 2026 23:13
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Cabo Verde logró una épica clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial tras igualar sin goles ante Arabia Saudita.

En su primera participación en un certamen de este tipo, "Los Tiburones Azules" completaron la fase de grupos sin perder, sumando tres empates en una zona donde había dos campeones del mundo, España y Uruguay.

El arquero "Vozinha" mantuvo a raya a una decepcionante Arabia Saudita y confirmó la segunda posición del grupo H, al aprovechar la derrota de la "celeste" (0-1) ante España.

Debido a su avance, los dirigidos por "Bubista" se medirán con la Argentina de Lionel Messi.

(Imagen: EFE)

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