Brayan Cortés confirma que Colo-Colo va a "dosificar un par de jugadores" para el partido ante Ñublense

Luego de su agónico triunfo sobre Cerro Porteño en el inicio de la fase de grupos de Copa Libertadores, Colo-Colo alista los últimos detalles para lo que será el choque de este sábado ante Ñublense, programado para las 15:00 horas en el estadio Nelson Oyarzún.

A un día del compromiso ante los chillanejos, el portero Brayan Cortés dialogó con la prensa en el estadio Monumental y si bien está consciente de que la próxima semana deberán visitar a Fluminense, remarcó que sus energías están puestas en los "diablos rojos".

"Estamos de lleno pensando en Ñublense, sabemos lo que juega el rival, tiene buenos jugadores y grandes delanteros. Pero nosotros siempre pensamos en nosotros, en plantear una buena idea como lo venimos haciendo. Será difícil, pero vamos muy bien. A los que les toque jugar, van bien preparados", aseguró el cancerbero.

Por otra parte, el iquiqueño confirmó que habrá nuevamente habrá variaciones en el once estelar, puntualizando que "se vuelve a dosificar un par de jugadores, pero ahora estamos todos preparados para jugar. Ante O’Higgins -última vez que se optó por esta fórmula- no fue el resultado que queríamos, pero a esta altura ya estamos todos bien, no hay excusas para una derrota".

Consultado por el desgaste que significa estar compitiendo en dos frentes a la vez, el "Indio" dejó en claro que "no vamos a dejar botado el Campeonato Nacional. Nos vamos a exigir para pelear todo, queremos luchar. Tenemos grandes jugadores para hacerlo, estamos muy bien, ya que fue una linda semana. Vamos con toda la convicción de que nos irá bien".

En la misma línea, subrayó que si bien el calendario "es exigente, nada es imposible. En otros lados juegan cada tres días y acá ya no hay excusas. Los jugadores que han entrado lo han hecho espectacular".

