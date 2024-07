Brayan Cortés afirma que su "prioridad es Colo-Colo" aunque dice que "siempre está la ilusión de salir a Europa"

Desde hace rato que Brayan Cortés se consolidó en el arco de Colo-Colo y hasta ha sido titular en algunos partidos de la Selección chilena, por lo que está buscando una chance en el fútbol extranjero.

Y este lunes, en conferencia de prensa, el portero volvió a manifestar su deseo de poder partir del "Cacique" para jugar fuera del país.

"Obviamente que quiero salir, pero en el tiempo que corresponda. Mi prioridad es Colo-Colo, el equipo más grande de Chile, estoy enfocado al 100 por ciento y espero estar siempre a la altura del club", expresó el iquiqueño.

Además, añadió: "(Quiero) cumplir mi sueño y salir. Creo que el momento estuvo, estuve muy cerca, pero decidí quedarme, ahora estoy muy feliz. Lucho cada partido en ser mejor. Mi prioridad es salir y para eso hay que luchar. No estoy apurado ni ansioso, pero me lo tomo como un desafío para lo que viene".

En la misma línea, agregó que está tranquilo: "No me lo tomo como presión ni estoy ansioso. Mi prioridad es Colo-Colo, pero siempre está la ilusión de salir a Europa, es mi meta y espero lograrlo. Estoy convencido de mis capacidades. Tengo 29 años, me siento más maduro y trato de mostrarlo dentro del campo de juego, de ganarme mi lugar. La oportunidad va a llegar".

Consultado por la Copa América de Estados Unidos 2024, donde pese a estar en la nómina no sumó ningún minuto, sostuvo: "Estuve con Claudio (Bravo), Gaby (Gabriel Arias) y muchos jugadores más. No me tocó participar en sí, pero uno aprende de los que están al lado tuyo, vivencias, entrenamientos, tengo posibilidad de seguir mejorando como arquero y me queda seguir sumando, mejorando".

PURANOTICIA