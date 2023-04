Bórquez habló tras eliminación de Colina: “Aquí he encontrado una revancha”

Julio Bórquez, arquero de Deportes Colina que tuvo una notable actuación ante Universidad Católica en Copa Chile, repasó lo que han sido los buenos y malos momentos de su carrera profesional, que se vio interrumpida por dos años por un doping positivo hace dos años.

Una vez finalizado el partido, expresó: “He batallado duro en mi vida personal. He sufrido bastante pero acá en Deportes Colina encontré una revancha. Me dio un plus para seguir con la ilusión y lo más fabuloso es que tenemos un gran grupo”.

“Sabíamos que enfrentaríamos a Universidad Católica, que es un equipo grande del país. Trabajamos mucho en la semana y sabíamos que teníamos que jugarle de chico a grande”, prosiguió.

Además, señaló sentirse “me voy triste porque en el último balón que les queda anotan el empate. Así es el fútbol. Estos equipos grandes con pequeños detalles te marcan la diferencia. Fue una linda noche pero para mí fue es una jornada triste”.

“En lo personal estoy trabajando diferenciado hace cuatro meses, con un preparador físico. Siempre he batallado con el peso, ahora me estoy poniendo en forma. He trabajado duro y he sufrido bastante con los trabajos pero los resultados se reflejaron en el partido de hoy”, manifestó sobre su mal momento hace un par de años.

Finalmente, indicó que “en lo grupal se nos viene un lindo torneo que comienza la próxima semana. Estoy orgulloso de mí y que te lo diga un arquero de categoría como Matías Dituro es porque realmente fue así. Le di las gracias porque es un gran portero, jugó en Europa y es muy rescatable su palabra hacia mi persona”.

