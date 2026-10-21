Betis de Manuel Pellegrini derrota al Feyenoord y sigue invicto en la Champions League

El Real Betis de Manuel Pellegrini dejó atrás la dolorosa goleada sufrida a manos del FC Barcelona en La Liga y derrotó por la cuenta mínima al Feyenoord por la tercera fecha de la Champions League, manteniendo su tranco triunfal en el torneo continental.

Los locales tomaron el control del compromiso casi desde el inicio y tuvieron algunas de las ocasiones más claras de la primera mitad (22', 28' y 32').

Sin embargo, el cuadro neerlandés reaccionó sobre el final y se generó una gran chance de gol que Gjivai Zechiël (44') malogró prácticamente en la línea, enviando ambos equipos igualados al descanso.

Pero el conjunto verdiblanco recuperó el dominio del cotejo y en el minuto 57 se encontró con un claro penal por una mano de Jerry St. Juste. El capitán bético Francisco Alarcón tomó la responsabilidad de ejecutar y con un tiro rasante a la izquierda del portero abrió la cuenta.

Aunque la visita aceleró el ritmo en la última media hora de encuentro, los pupilos del "Ingeniero" se mantuvieron aplicados en la marca para evitar la caída de su arco y mantener así su racha ganadora.

Con este resultado, el elenco andaluz llegó a nueve puntos, igualando el puntaje de Paris Saint Germain, Aston Villa, Liverpool y Real Madrid, quedando en quinto lugar por diferencia de gol.

Ahora, el Real Betis tendrá que prepararse para volver a la acción en La Liga, cuando visite al Celta de Vigo desde las 12:15 horas de este domingo.

(Imagen: @RealBetis)

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