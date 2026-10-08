Betis aclara que no existen conversaciones para extender el contrato de Pellegrini

Si hay un técnico que muchos en el medio nacional quieren ver como el nuevo entrenador de la Selección chilena, ese es Manuel Pellegrini.

El "Ingeniero" termina su contrato con el Betis de España a mediados del próximo año y su vínculo contempla una cláusula especial en caso de que decida asumir la banca de la Roja.

En ese contexto, desde el cuadro verdiblanco se refirieron a la posibilidad de que existan negociaciones para renovar el contrato del técnico chileno.

"Opto por la respuesta recurrente no porque quiera salir por ahí, sino porque la verdad absoluta es que es pronto. Recién inició la competición. Al igual que Manuel, también jugadores importantes de la entidad finalizan contrato en 2027 y ahora mismo el foco no está puesto en esas situaciones", expresó el gerente deportivo del conjunto andaluz, Manuel Fajardo, a Onda Cero.

"Vamos a ver tranquilamente cómo avanza la temporada, pero a día de hoy no está encima de la mesa llevar a cabo ninguna renovación. También lo dijo Manuel recientemente: tampoco era una prioridad ahora mismo esa situación. Obviamente estamos muy contentos con su trabajo; ya son varias las temporadas de éxito en el Real Betis, donde el club también ha posibilitado que Manuel tenga una gran plantilla todos estos años", añadió.

Por último, Fajardo agregó: "Al final la beneficiada ha sido siempre la entidad, pero también se entiende a cierto sector de la afición que se manifieste con estas pegatinas. Ellos están contentos también con la situación que les está tocando vivir como béticos, pero la respuesta es que hoy por hoy no estamos enfocando ninguna renovación".

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