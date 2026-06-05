Bernardo Silva evita referirse a la Roja en la antesala del amistoso y concentra su foco en el Mundial

Mientras en la Selección chilena esperan con entusiasmo el amistoso de este sábado frente a Portugal en Oeiras, Lisboa, por tratarse de una de las principales potencias del fútbol mundial y candidata a conquistar el Mundial 2026, en el combinado luso el foco parece estar puesto exclusivamente en la próxima cita planetaria.

Así quedó demostrado este viernes, cuando Bernardo Silva, una de las máximas figuras del conjunto europeo, conversó con los medios de comunicación y evitó referirse a la Roja, concentrando sus declaraciones únicamente en las aspiraciones de Portugal de cara a la Copa del Mundo.

"Ganar es un sueño, pero también una meta y una gran oportunidad. Y eso se debe al equipo que tenemos, a los años que llevamos juntos, porque es un equipo que, a pesar de tener muchos jugadores jóvenes, está muy bien preparado. João Neves y Nuno Mendes son muy jóvenes, pero tienen mucha experiencia", expresó el jugador del Manchester City.

El mediocampista destacó además el equilibrio que existe actualmente en el plantel portugués entre juventud y experiencia, factores que, a su juicio, permiten al equipo competir al máximo nivel frente a cualquier rival.

"Tenemos una excelente combinación de experiencia y juventud, energía, para ser exigentes. No nos colocaremos por encima de otros equipos, pero tampoco por debajo. Si miramos a Francia, España, Inglaterra, Argentina y otros, tenemos que ver a estos equipos como favoritos, como nosotros, pero siempre de igual a igual, porque no somos inferiores", añadió.

El encuentro amistoso entre Chile y Portugal está programado para disputarse este sábado a las 13:45 horas de Chile en el Estadio Nacional do Jamor, ubicado en Oeiras, Lisboa.

El compromiso aparece como una importante prueba para la Roja frente a uno de los equipos llamados a ser protagonista en la próxima Copa del Mundo, mientras que para los portugueses representa una oportunidad para continuar afinando detalles de cara a sus desafíos internacionales.

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