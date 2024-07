Benegas apuntó contra Almirón por su salida de Colo-Colo: "Por decisiones técnicas no me tocó participar mucho"

Este jueves fue presentado Leandro Benegas como nueva incorporación de Unión Española, dejando atrás un opaco semestre como jugador de Colo-Colo, donde apenas convirtió un gol y sumó escasos minutos.

En su primera conferencia de prensa como flamante refuerzo del cuadro hispano, el mendocino apuntó a su falta de rodaje en el "Cacique", endosándole gran parte de la responsabilidad al entrenador Jorge Almirón.

"Cuando llegué a Colo-Colo empecé jugando y después por decisiones técnicas no me tocó participar mucho. Yo estoy completamente convencido de lo que puedo dar, soy un tipo súper equilibrado, confío mucho en lo que hago y en lo que entreno", aseveró el ex atacante de Universidad de Chile.

De todas maneras, el argentino-chileno subrayó que "en mi forma de vivir no va la revancha o el rencor con cosas que han pasado anteriormente. Soy un tipo que vive del presente y que disfruta de donde hoy se encuentra. Voy a tratar de dar lo mejor".

Respecto a sus objetivos de cara a la segunda mitad del año, el futbolista de 35 años sostuvo que "vengo enfocado para lo que me trajeron que es hacer goles. Aportar lo mío y lo que me ha mantenido tanto tiempo en vigencia en la liga chilena y en los clubes que he estado".

En la misma línea, señaló que "hay que hacer todo con mucha velocidad, adaptarse y conocer a los compañeros rápido y si Dios quiere el próximo fin de semana empezar a jugar, con goles y a dar lo mejor de mi".

PURANOTICIA