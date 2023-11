Ben Brereton podría volver a Inglaterra ante interés de dos clubes de la Premier League

A mitad de año, Ben Brereton tomó la decisión de no estirar su vínculo con Blackburn Rovers para firmar con el Villarreal.

Sin embargo, la apuesta no le ha salido bien al chileno-inglés, quien no solamente no se ha consolidado como titular, sino que ni siquiera ha podido convertir con la camiseta del "Submarino Amarillo".

Pero no todo parece estar pedido para el atacante, ya que según informó el portal inglés Team Talk, el nacido en Stoke es seguido de cerca por dos clubes de la Premier League que tratarían de seducirlo para que se sume a sus filas.

"Entendemos que entre los interesados se encuentran los clubes de la Premier League, Crystal Palace y Burnley. Ambos equipos han tenido dificultades para marcar goles de manera consistente esta temporada y si logran que Brereton Díaz vuelva a disparar, podría ser una valiosa incorporación para ellos", detallaron.

Eso sí, desde el citado medio advirtieron que "Big Ben" saldría en enero únicamente en calidad de préstamo, considerando que tiene contrato vigente hasta 2027 y fue una de las grandes apuestas del cuadro español en la última ventana de pases.

(Imagen: Villarreal)

