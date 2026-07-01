Bélgica consigue una remontada épica ante Senegal y clasifica a los octavos del Mundial

Bélgica protagonizó una de las remontadas más dramáticas de lo que va del Mundial, al vencer a Senegal por 3 a 2 en el tiempo suplementario.

Los europeos habían estado en desventaja por dos goles durante gran parte del partido, pero lograron imponerse para avanzar a los octavos de final donde se medirán con el ganador del duelo entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina.

Los "Leones de la Teranga" se pusieron en ventaja con un gol de Habib Diarra, quien aprovechó un preciso centro de Sadio Mané.

En el arranque del complemento, ampliaron la ventaja por intermedio de Ismaïla Sarr, quien controló con el pecho un balón en profundidad y definió ante el arquero Thibaut Courtois.

La reacción belga se inició con Romelu Lukaku, a los 85 minutos y tres minutos después, Youri Tielemans igualó 2-2 con un cabezazo tras un centro de Leandro Trossard.

La igualdad llevó al partido al tiempo suplementario, donde Lukaku y Tielemans se mantuvieron como las principales referencias ofensivas.

Cuando todo parecía que terminaba en un empate que se definía en los penales, Camara cometió una falta sobre Tielemans dentro del área y, tras la revisión del VAR, el árbitro hondureño Saíd Martínez sancionó penal.

En el último minuto del suplementario, el propio jugador del Aston Villa convirtió con un remate ajustado al ángulo, sellando el 3-2 definitivo y el pase de Bélgica a los octavos de final.

(Imagen: AP Photo/Manu Fernandez)

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