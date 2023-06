Barticciotto y el penal ante R. Dominicana: "Yo no lo pedí, Vidal y Medel me dijeron que pateara"

Bruno Barticciotto vive uno de los momentos más dulces de su carrera. Al buen momento en Palestino, se sumó su tremendo debut con la selección chilena en el amistoso con República Dominicana, en el que anotó dos goles.

"Por suerte, en mis dos debuts, tanto en el profesional como en la selección, pude marcar. Son cosas que uno no se imagina y son sueños que se cumplen. A pesar del rival, pudimos sacar adelante el partido. Muy feliz de debutar, por sobre todo", declaró el delantero baisano una vez finalizado el encuentro.

Respecto de sus asociaciones con Ben Brereton, optó por elogiar al nacido en Inglaterra: "Es un jugadorazo. Creo que jugar en la selección con todos los que jugaron hoy te sube el nivel, se hace más fácil porque entienden, los espacios los saben ocupar. Jugar con Ben, o con el que sea, se hace más fácil. Obviamente hay que jugar las Clasificatorias, es otro nivel, pero ese es el camino".

Sobre el penal que cambió por gol, reconoció: "Yo no la pedí, pensé que Arturo le iba a pegar. Arturo (Vidal) y Gary (Medel) me dijeron que lo pateara, así que la verdad estoy súper agradecido con eso que hicieron. No me lo esperaba".

"Los que hemos estado acá, los que nos hemos ido integrando últimamente, podemos decir que todos se han portado muy bien. Eso te hace tener más confianza, estoy muy agradecido con todos. Y mi papá igual que todos los papás está muy feliz. Obviamente la familia está muy feliz. Fue un debut soñado", concluyó.

