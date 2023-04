Barnechea derrotó a Lautaro de Buin y es el último clasificado a cuartos de la fase zonal de Copa Chile

Oficialmente terminaron los octavos de final de la fase regional de la Copa Chile, con la victoria del AC Barnechea por 2-1 sobre Lautaro de Buin, siendo los "huaicocheros" los últimos clasificados a los cuartos de final.

Los barnecheínos fueron los encargados de abrir la cuenta a través de un goleador insigne. Boris Sagredo, en su retorno a las canchas, marcaba el 1-0 del partido en el minuto 34 de compromiso.

Pese a que en la segunda mitad, el "Toqui del Maipo" igualó las acciones a través de un penal ejecutado por Diego Cuellar (50'), los locales pudieron reponerse y volver a ponerse en ventaja gracias a la anotación de Santiago Salaberry (82').

Con este resultado, queda definida la suerte de la escuadra dirigida por Antonio Martínez, pues en cuartos de final de la zona centro sur deberá enfrentarse a Unión Española.

Así quedaron las llaves para la siguiente ronda:

Zona Norte

- San Marcos de Arica VS Deportes Iquique

- Deportes Antofagasta VS Cobreloa

- Cobresal VS Deportes Copiapó

- Coquimbo Unido VS Deportes La Serena

Zona Centro Norte

- Colo-Colo VS Unión La Calera

- Palestino VS Santiago Morning

- U. Católica VS Santiago Wanderers

- Everton VS Unión San Felipe

Zona Centro Sur

- U. de Chile VS O’Higgins

- Audax Italiano VS Deportes Rengo

- Unión Española VS Barnechea

- Magallanes VS Deportes Santa Cruz

Zona Sur

- Ñublense o Comunal Cabrero* VS Rangers

- U. de Concepción VS Fernández Vial

- Huachipato VS Deportes Temuco

- Deportes Puerto Montt VS Provincial Osorno

* Se está a la espera de un fallo oficial respecto de este partido, en el que Ñublense habría hecho uso de un jugador que no estaba correctamente inscrito en la planilla oficial del encuentro.

(Imagen: @AC_Barnechea)

