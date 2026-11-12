Azul Azul definirá su nueva dirigencia: liquidador de Sartor confirma los siete nombres para el directorio

Este viernes será una jornada clave para el futuro de Universidad de Chile, ya que se llevará a cabo la junta de accionistas de Azul Azul, instancia en la que se definirá la nueva conformación del directorio de la concesionaria que administra al conjunto estudiantil.

En la antesala de esta importante reunión, el liquidador del Grupo Sartor, Eduardo Godoy, confirmó que ya se encuentran definidos los siete nombres que integrarán la nueva mesa directiva de la sociedad anónima.

"Pese a que fue muy difícil, hemos logrado conformar la lista de siete directores que serán presentados a la junta extraordinaria de accionista de este viernes. Son personas de muy alto nivel y creemos que podrán dar una muy buena administración del club", reconoció en diálogo con radio ADN.

Además, Godoy envió un mensaje a los hinchas del elenco azul de cara a la nueva etapa que comenzará la institución, destacando la representación de los fanáticos y el vínculo con la casa de estudios: "Está representada la hinchada del club y muy ligado a la universidad por ser exalumnos de la casa de estudios".

(Imagen de El Mostrador - Sitio web U. de Chile)

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