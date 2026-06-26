Australia avanza a dieciseisavos tras empatar con Paraguay que mantiene abierta la ilusión de pasar de fase en el Mundial

Paraguay y Australia empataron 0 a 0 en su primer duelo oficial, en un partido áspero disputado por el grupo D del Mundial.

Tras la igualdad, los oceánicos se clasificaron segundos, mientras que los "guaraníes" mantienen la ilusión intacta de avanzar a dieciseisavos de final.

Los "Socceroos" fueron los escoltas de Estados Unidos y jugarán el viernes 3 de julio en el estadio Dallas contra el segundo del grupo G.

La "albirroja", por su parte, con 4 puntos, quedó en la carrera para pasar de fase como uno de los mejores terceros. Para conocer a su posible rival, deberá esperar hasta este viernes, cuando termine la fase de grupos.

(Imagen: FIFA)

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