Audax Italiano se impuso como local ante Palestino y encamina su clasificación en Copa Chile

Audax Italiano hizo pesar la localía en el estadio Bicentenario de La Florida para imponerse en la agonía por un cerrado 3-2 a Palestino, dando un paso clave hacia una eventual clasificación en el grupo G de Copa Chile.

El cuadro "árabe", que venía de igualar ante el líder de su zona, Deportes Santa Cruz, asestó el primer golpe en el inicio del compromiso luego de que Gonzalo Tapia aprovechara el pivoteo de un compañero para ganarle la espalda a Martín Jiménez y rematar con un cachetazo y superar al portero Tomás Ahumada (5').

Pero el dueño de casa no se quedó de brazos cruzados y emparejó las cifras en el minuto 13, cuando un zapatazo de Federico Mateos se desvió en Enzo Roco y descolocó al arquero Sebastián Pérez. Luego los pupilos del técnico interino Pablo Álvarez tuvieron otro par de ocasiones que no supieron capitalizar (18' 43').

Los dirigidos por Guillermo Farré no le dieron tiempo a su adversario de acomodarse en la cancha tras el descanso y a 41 segundos del comienzo del segundo lapso, Albert Gómez sorprendió con un zapatazo que se coló en el ángulo y la ventaja volvió a ser para la visita.

Aunque el compromiso se fue apagando y parecía que el local no podía penetrar en la retaguardia baisana, el "Zanahoria" Pérez dio un rebote fatal dentro del área, la pelota quedó suelta y Diego Coelho solo tuvo que empujarla para emparejar nuevamente el marcador (71').

Y cuando se jugaban los descuentos, Giovanni Chiaverano recibió un pase cerca del área, tuvo tiempo para acomodarse hacia la zurda y sacar un potente remate que dejó sin opciones al cancerbero y sentenció el partido (90+2').

Con esta victoria los itálicos llegaron a nueve puntos, uno por debajo del puntero Deportes Santa Cruz, y dejaron colgando al elenco "tetracolor", tercero con cuatro unidades. Por su parte, Magallanes, último con cero positivos, se despidió de cualquier opción de avanzar.

Este sábado a las 15:00 horas, Palestino visitará al colista cuadro albiceleste. Audax Italiano, en tanto, enfrentará al líder del grupo desde las 16:00 del domingo.

Audax Italiano

Tomás Ahumada; Martín Jiménez, Vicente Zenteno, Daniel Piña, Raimundo Rebolledo; Federico Mateos (Oliver Rojas, 72'), Mario Sandoval (Marco Collao, 78'), Marcelo Ortiz (Enzo Ferrario, 45'), Ignacio Fuenzalida (Diego Monreal, 45'); Diego Coelho (Franco Troyansky, 72'), Giovanni Chiaverano. (DT: Pablo Álvarez)

Palestino

Sebastián Pérez; Dilan Zúñiga, José Bizama, Enzo Roco; Albert Gómez (Antonio Ceza, 72'), Sebastián Gallegos, Nicolás Meza, Ian Garguez; Bryan Carrasco (Ronnie Fernández, 72'), Gonzalo Tapia, César Munder. (DT: Guillermo Farré)

Árbitro: Rodrigo Carvajal

Estadio: Bicentenario de La Florida

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