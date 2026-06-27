Audax Italiano derrota a Magallanes y entra a la pelea en la Copa Chile

Audax Italiano volvió a meterse en la lucha por clasificar a la segunda ronda de la Copa Chile gracias a un sufrido triunfo que obtuvo como local frente a Magallanes en el estadio Bicentenario de La Florida.

La oportunidad se presentaba ideal para los itálicos, ya que se medían contra los carabeleros que marchaban colistas y sin punto alguno en el grupo G.

Tan sólo le bastó un minuto a los verdes de La Florida para abrir el marcador cuando el portero Martín Riffo quedó corto al salir a tomar una pelota alta luego de un tiro de esquina, que fue conectado por un preciso golpe de cabeza de Enzo Ferrario.

El transitar del primer lapso tuvo un desarrollo de juego equilibrado, pero los errores de la Academia volvieron a hacerse presentes a los 40' cuando una salida desde el fondo fue interceptada por Bryan Soto, que habilitó ajustadamente al goleador Franco Troyansky que batió sin complicaciones al golero magallánico.

Los dirigidos de Miguel Ponce fueron en la búsqueda del descuento, pero el portero Pedro Garrido, el bloque defensivo audino o la propia impericia de Magallanes les privó de convertir de manera rápida.

Finalmente, tuvo que generarse una gran acción colectiva con una habilitación de gran factura de Bruno Liuzzi, que con un pase entre líneas encontró a Milton Alegre, que amagó a un rival y encontró el perfil izquierdo para decretar el 2-1. El cronómetro indicaba el minuto 80 de juego, y pese a que en el tramo final intentaron lograr la paridad, esta no llegó porque Audax defendió con todo.

El cierre tuvo como tema de preocupación un golpe en la cabeza de Oliver Rojas, lo que activó la tarjeta rosada y permitió un ingreso adicional a raíz de este protocolo médico e ingresó Federico Mateos.

Con el triunfo, los Tanos llegaron a seis puntos, se ubican en el segundo lugar, a cuatro del líder Deportes Santa Cruz, que igualó a cero con Palestino, mientras Magallanes sigue sin sumar.

Audax Italiano: Pedro Garrido, Diego Monreal, Enzo Ferrario (46’ Raimundo Rebolledo), Martín Jiménez, Oliver Rojas (93’ Federico Mateos), Bryan Soto (46’ Vicente Zenteno), Marco Collao (57’ Ítalo Pastén), Mario Sandoval, Favian Loyola, Franco Troyansky (68’ Diego Coelho), Ignacio Fuenzalida (72’ Martín Valdés). DT: Pablo Álvarez.

Magallanes: Martín Riffo, Alonso Walters, Hans Salinas (59’ Bruno Liuzzi), Matías Osorio (59’ Martín Arévalo), Matías Vásquez, Esteban Neira (72’ Cristóbal Jorquera), Matías Cofre, Matías Fredes, Maximiliano Espínola (46’ Alessandro Toledo), Milton Alegre, Rubén Farfán (80’ Diego Figueroa). DT: Miguel Ponce

Estadio: Bicentenario de La Florida (1116 espectadores)

Goles: 1’ Enzo Ferrario 1-0; 40’ Franco Troyansky 2-0; 80’ Milton Alegre 2-1

Árbitro: Fernando Véjar

PURANOTICIA