Arturo Vidal tras salir por lesión en el gemelo: "Fue algo raro que nunca había sentido"

Al margen de la agónica victoria de Colo-Colo por 2-1 sobre Unión Española, la preocupación inundó el estadio Monumental luego de que el mediocampista Arturo Vidal tuviera que abandonar el terreno de juego en el minuto 77, con evidentes muestras de dolor, siendo reemplazando por Lucas Soto.

En zona mixta una vez concluido el duelo frente al elenco de colonia, el "King" habló con los medios de comunicación y entregó detalles de lo ocurrido, mostrándose esperanzado de que no haya sido nada más que un susto.

"Fue un dolor en el gemelo, algo raro que nunca había sentido. El martes veremos qué pasa. Sentí algo que no había sentido nunca, pero me recupero rápido, no hay problema. Es algo muscular. Espero se me pase mañana y estar bien el martes", comentó el experimentado volante.

Con respecto al choque que protagonizaron con el conjunto de colonia, el oriundo de San Joaquín reconoció que "lo único bueno fue que sacamos los tres puntos, lo demás fue malo. Jugamos muy mal, ellos aprovecharon el segundo tiempo los errores de nosotros, nos salvamos porque se perdieron varios goles. Pero para nosotros, el partido fue muy malo, no hicimos lo que teníamos que hacer".

Sobre polémico cierre que tuvo el compromiso, donde ambos equipos sufrieron dos expulsiones, el ex jugador del FC Barcelona apuntó que "uno caliente no piensa, ojalá no vuelva a ocurrir, que no ocurran problemas en ninguna cancha y solo sea fútbol".

Pensando en los próximos encuentros, Vidal señaló que "tenemos que mejorar mucho. Lo importante era sumar, cambió la punta, tenemos que acercarnos a Coquimbo que quedó puntero. Lo otro lo veremos en la semana, para no jugar tan mal como hoy".

