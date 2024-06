Arturo Vidal por su ausencia en la Selección chilena: "Aún no me creo estar fuera"

Fue después del agónico empate de Colo Colo ante O'Higgins, por la ida de los cuartos de final de la fase regional de Copa Chile, que Arturo Vidal se refirió a su ausencia en la Selección chilena para la Copa América de Estados Unidos 2024.

Y en las últimas horas el experimentado volante del Cacique volvió a abordar su no convocatoria al hablar del tema en la plataforma twitch con Davo, reconocido streamer argentino.

"De verdad no me creo estar fuera de la Selección. Después se ve si juego o no. Pero aún no me lo creo, esa es la verdad", comenzó diciendo el "King".

Luego, realizó una comparación con Luis Suárez, citado por Marcelo Bielsa en Uruguay, aunque es suplente: "Me hubiese encantado estar. Por ejemplo de Luis es maravilloso que esté, está vigente, haciendo goles y compite contra un jugador del Liverpool. Pero nosotros no tenemos jugadores en los mejores del mundo, por eso creo que puedo estar, aunque debo aceptar la decisión del entrenador. Pero sí, me ha costado no estar en la selección".

De todas formas, el oriundo de San Joaquín envió buenas vibras al plantel del combinado nacional: "Confío en mis compañeros y quiero que le vaya bien a Chile, aunque yo no esté. Son 18 años vividos ahí, arriesgué mucho en su momento y cuando no estoy me duele, por eso no me lo creo".

Por último, Vidal sostuvo: "En la Selección puedo dar mucho, aunque no sea el mismo del Bayern, la Juve o Barcelona. Pero tengo otras cosas que igual son importantes".

