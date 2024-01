Arturo Vidal entrega nuevos detalles de su inminente regreso a Colo Colo y recuerda promesa con Claudio Bravo

Es cuestión de horas para que concrete el regreso de Arturo Vidal a Colo Colo. Es que el propio volante chileno aseguró que ya está casi todo listo y que solamente faltan detalles para cerrar su fichaje en el Cacique.

El bicampeón de América con la Roja habló el jueves en una nueva transmisión en Twitch y explicó cómo van las negociaciones con el cuadro albo.

"Mientras no firme, no hay nada concreto, estamos en negociaciones, todo el mundo lo sabe, estoy feliz, pero estamos en esa, avanzando. Estamos avanzando bien, todavía no se sabe, mientras no firme, no está claro. Se han visto tantas cosas...de verdad, a esta fecha, con esta edad, no confío en nadie", partió diciendo el "king".

"No vengo a retirarme, si quisiera eso vendría a los 40. Ahora es el momento, para pelear cosas y colocar a Colo Colo donde lo merece. Ojalá se dé. ¿Cómo va lo de Colo Colo? Me van a retar... Va en un 70 por ciento; falta la firma, que es lo más importante, y otros detallitos", añadió.

Además, recordó una promesa que realizó con Claudio Bravo para volver juntos al conjunto de Macul: "Dejen volver yo y le mandamos un mensaje, todavía no vuelvo, tengo que firmar, que se dé y le escribimos al 'Capi' para ver qué pasa".

El mediocampista contó que esa promesa fue en noviembre de 2022 en el aeropuerto de Bratislava, tras un amistoso con Eslovaquia, donde le preguntó a Bravo "cuándo vas a volver a Colo Colo", y el portero le respondió: "Cuando volvai vo po hue..".

Por último, el "King" lanzó: "¿Una pista? Si se da lo de Colo Colo, antes de ir a firmar, me iré a cortar el pelo".

